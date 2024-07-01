Боевая мощь бронетехники врага существенно снизилась: как БПЛА изменили тактику ведения войны

Дроны навсегда изменили тактику ведения боевых действий. Они являются неотъемлемой составляющей проведения военных операций.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, кому БПЛА больше сыграли на руку.

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Как дроны изменили тактику ведения боевых действий

Благодаря разведывательным дронам украинские защитники получили возможность раньше видеть противника в режиме онлайн – и днем, и ночью. Если наши военные видят врага, то могут его эффективно уничтожать путем объединенного огневого воздействия – пушками, системами реактивного огня, средствами БПЛА ударного типа действия, FPV-дронами, дневными и ночными бомберами и тому подобное.

Именно в связи с применением беспилотников огневая мощь легкобронированной и бронированной техники на поле боя снизилась в разы. Россияне имеют достаточно мощное развитое направление БПЛА – как разведывательное, так и ударное. Однако, по мнению Юрия Федоренко, в российско-украинской войне дроны больше сыграли на руку Силам обороны Украины, чем российской оккупационной армии.

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Иногда кажется, что противник имеет неисчерпаемый ресурс бронированной и легкобронированной техники. Имеет возможности снимать с консервации, ремонтировать, изготавливать, проводить в соответствие с боевым применением. FPV-дроны нам существенно помогли. Если бы не было беспилотных систем, представить хотя бы на несколько минут, к сожалению, ситуация в войне была бы совсем другой и не в пользу Украины,

– подчеркнул Ахиллес.

Одна нужно помнить, что результат на фронте дает объединенная работа. Самые сложные обязанности падают на плечи наших инженер-саперов, пехотинцев и штурмовиков. Другие подразделения Сил обороны обеспечивают то, чтобы военные на первой линии были максимально защищены. То есть уничтожают артиллерию и резервы врага, пытаются сбивать авиацию, которая на данный момент является достаточно угрожающим оружием.

Отметим, что Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Об этом сообщил генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин. По его словам, беспилотники уже атакуют стратегические объекты агрессора на расстоянии более 1000 километров.