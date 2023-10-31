Применяют на земле, в воздухе и даже под водой – командующий ССО об украинских дронах

Командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко рассказал об использовании украинских дронов в войне против российских захватчиков. По его словам, у нашего государства есть летательные аппараты, аналогов которых нет сейчас в мире.

Хоренко отметил, что применяют эти дроны в разных областях. Кроме того, именно летательные аппараты являются самым важным фактором в нашей войне.

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Что известно о применении украинских дронов

Командующий ССО подчеркнул, что военное командование видит, как сейчас перестраиваются боевые действия и начинают широко применять дроны. В частности, они могут пускаться как в воздухе, на земле, в воде и под ней.

Хоренко подчеркнул, что у нашего государства есть широкий спектр летательных аппаратов. Однако о многих из них просто не говорят.

Многие украинские разработчики, многие инженеры стали в ряды. И просто желающие реализоваться, аналогов которых нет даже в мире. Мы будем использовать воздушное пространство, это понятно, надводное, подводное, наземное также,

– сказал он.

В то же время командующий подчеркнул, что есть некоторые сферы применения дронов, которые идут немного быстрее. Ведь производится много разработок и испытаний.

Как дроны помогли в войне

Хоренко отметил значительное сокращение времени обучения операторов в военных. Если раньше обучение оператора занимало два – три года, то сейчас, по его словам, этот срок значительно сокращен. Кроме того, он отметил применение техники по оккупантам, когда это возможно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

"И то, что вы видите часть в СМИ, то, что мы можем опубликовать – это лишь часть нашей работы. Для нас когда-то Крым, казалось, мы не могли наносить потери или не было возможности. Мы все переосознали и видим по тому, что мы работаем по Крыму, их логистическому обеспечению и базам», – подчеркнул Командующий ССО.

Напоследок он отметил, что все, что может нести нам угрозу и есть в районе аннексированного полуострова – для наших военных реализованы задачи. Ведь наше государство "имеет глаза" во многих местах.

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