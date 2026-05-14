Дрон прилетел прямо в колено, – военный поразил, как выжил после ранения

На фронте угроза со стороны России постоянная. Вражеские дроны могут застать врасплох, нанеся тяжелые ранения. Однако трудно, чтобы командование было опорой и примером для наших защитников в любых ситуациях.

Военный Владимир с позывным "HI-FI" рассказал 24 Каналу, что служит в 153 бригаде подразделения "Казацкий шлях" на Херсонском направлении. Он отметил своего командира, который прислушивается к подчиненным, ездит на позиции и переживает за каждого военного.

"Когда ротация, то он ждет, пока ребята не приедут, и только тогда ложусь спать. Как по мне, командир от Бога", – сказал он.

Как получил ранения?

Военный отметил, что во время последнего выхода на боевое задание получил сложное ранение.

Так случилось, что прилетел дрон и попал мне в колено. Ребята вытащили. Врачи сказали: "Еще 10 минут и тебя бы оттуда не достали". Врачи 3 суток пытались спасти ногу, но не получилось. Ее отрезали,

– рассказал Владимир.

Сейчас он проходит лечение и реабилитацию. Пережил две остановки сердца. Врачи вводили его в медикаментозную кому.

Не знали, что работы со мной, потому что у меня вторая нога была в осколках и плюс контузия,

– отметил военный.

Впоследствии ему установят протез. Владимир планирует сразу после этого вернуться на службу.

Впоследствии ему установят протез. Владимир планирует сразу после этого вернуться на службу.

Какая ситуация на фронте?

Россиян из Курской области переправляют на Херсонское направление, чтобы усилить там наступление. Вражеские группировки сосредотачиваются в районе Скадовска и Озерного Херсонской области.

Россияне пытаются атаковать позиции украинских военных на разных направлениях, но Силы обороны дают мощный отпор. Наши защитники уничтожают вражескую логистику и военные объекты в тылу.

Оккупанты наносят массированные удары по Константиновке. Противник прилагает много усилий, чтобы полностью разрушить город. К сожалению, ему это удается – некоторые районы превращаются в руины.