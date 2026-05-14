Військовий Володимир з позивним "HI-FI" розповів 24 Каналу, що служить у 153 бригаді підрозділу "Козацький шлях" на Херсонському напрямку. Він відзначив свого командира, який прислухається до підлеглих, їздить на позиції та переживає за кожного військового.

"Коли ротація, то він чекає, поки хлопці не приїдуть, і тільки тоді лягаю спати. Як на мене, командир від Бога", – сказав він.

Як отримав поранення?

Військовий зауважив, що під час останнього виходу на бойове завдання отримав складне поранення.

Так трапилось, що прилетів дрон і попав мені у коліно. Хлопці витягли. Лікарі сказали: "Ще 10 хвилин і тебе б звідти не дістали". Лікарі 3 доби намагались врятувати ногу, але не вийшло. Її відрізали,

– розповів Володимир.

Зараз він проходить лікування та реабілітацію. Пережив дві зупинки серця. Лікарі вводили його у медикаментозну кому.

Не знали, що роботи зі мною, бо у мене друга нога була в осколках і плюс контузія,

– зазначив військовий.

Згодом йому встановлять протез. Володимир планує одразу після цього повернутися на службу.

Яка ситуація на фронті?

Росіян із Курської області переправляють на Херсонський напрямок, щоб посилити там наступ. Ворожі угруповання зосереджуються в районі Скадовська й Озерного Херсонської області.

Росіяни намагаються атакувати позиції українських військових на різних напрямках, але Сили оборони дають потужну відсіч. Наші захисники знищують ворожу логістику та військові об'єкти у тилу.

Окупанти завдають масованих ударів по Костянтинівці. Противник докладає багато зусиль аби повністю зруйнувати місто. На жаль, йому це вдається – деякі райони перетворюються на руїни.