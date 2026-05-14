Місто буквально стирають з лиця землі. Про це повідомили в поліції.

Як зараз виглядає Костянтинівка?

У поліції розповіли, що відому заправку ОККО, у якій постійно брали каву та їжу, стало важко впізнати навіть тим людям, які неодноразово були у місті.

Знищена ворогом Костянтинівка: дивіться відео

Костянтинівка зараз практично повністю знищена війною. Місто майже порожнє, лише чутно вибухи боєприпасів. Колишня "столиця скляної промисловості" України – перетворилася на руїни.

Місто буквально стирають з лиця землі: квартал за кварталом, будівлю за будівлею. Лишаються тільки уламки бетону, обгорілі стіни й звуки вибухів авіабомб,

– зазначили в поліції.

До уваги! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна перехопила ініціативу на фронті, зупинивши просування ворога. Сили оборони регулярно завдають ударів по російських тилах і мають достатню кількість дронів, щоб продовжити їх. За його словами, Україна має достатню кількість дронів, щоб через певний час загасити усю російську економіку

Що відомо про ситуацію в Донецькій області?

Бійці "Азову" виявили схованку росіян у селі Золотий Колодязь на Донеччині, де ті перебували з канабісом і 35 літрами вина. Росіяни здалися без бою та закликали Путіна зупинити війну.

Українські сили успішно контратакували на Борівському, Слов'янському напрямках та на південь від Костянтинівки. Росія змінила свою головну мету на Запоріжжі, зосереджуючи увагу на захопленні Оріхова.

Російська армія отримала завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня, але її реальні темпи набагато повільніші. Українські військові очікують посилення тиску поблизу населених пунктів Майське та Віролюбівка.