От границы Молдовы залетели дроны в Украину: что говорят в Кишиневе

Поздно вечером 26 февраля стало известно, что на территорию Украины залетели дроны от границы Молдовы. На это уже отреагировали в Кишиневе.

Появилось заявление от Министерства обороны Молдовы. В нем опровергли информацию о том, что беспилотники залетели с территории их страны.

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Что говорят в Кишиневе

В оборонном ведомстве отрицают, что один из дронов-камикадзе, запущенных Россией, пролетел воздушное пространство Молдовы.

Украинская сторона подтвердила нам, что все беспилотники, запущенные по Одесской области, уничтожены средствами ПВО Украины,

– говорится в сообщении Минобороны.

Что известно о дронах, которые летели от Молдовы

В 22:55 воздушную тревогу объявили в Хмельницкой и Черновицкой областях. Она была связана с угрозой применения ударных БПЛА. Интересно, что в 22:43 объявляли отбой воздушной тревоги, связанной с дронами-камикадзе.

Неопределенные БПЛА от границы с Молдовой – в направлении Хмельницкого!

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Обломки дронов ранее обнаруживали в Молдове

Обратим внимание, что 11 февраля мы сообщали о том, что в Молдове вблизи границы нашли обломки "Шахеда". О находке рассказала пограничная полиция Республики Молдова утром в воскресенье 11 февраля. Саму же атаку враг совершил в ночь с 9 на 10 февраля.

На это также отреагировала президент Молдовы Майя Санду. Она опубликовала сообщение, в котором прокомментировала ситуацию в ее стране.

Война России против Украины – снова вплотную к Молдове. Обнаружение сегодня обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы служит еще одним ярким напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент,

– написала она.

Майя Санду подчеркнула, что поддержка Украины должна продолжаться в дальнейшем.

Впоследствии генеральный инспекторат полиции Молдовы отметил, что при обследовании обломков саперы нашли целой боевую часть дрона. Она содержала около 50 килограммов взрывчатки.

Известно, что сотрудники взрыво-технического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки БПЛА. Также саперы должны были взорвать боевую часть в безопасных условиях.

Добавим, что во второй половине дня 17 февраля в Вулканештском районе Молдовы, что на юге страны, вблизи села Новая Этулия обнаружили новые фрагменты, похожие на обломки "Шахеда".