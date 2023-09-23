Дрожали стекла в окнах: утром в Севастополе прогремел мощный взрыв

Местные жители сообщают о мощном взрыве в Севастополе около 08:32. От взрывной волны даже задрожали окна.

Агенты движения "АТЕШ" убеждают, что взрыв точно не являлся следствием работы ПВО. Местные паблики пишут, что слишком "дымно" после такого "успешного сбивания".

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Новая атака на Севастополь

В оккупированном Севастополе около 08:32 раздался взрыв. Жители Крыма слышали сначала звук ракеты, а потом уже само попадание. От мощной взрывной волны затряслись окна в дома.

Также на полуострове раздается сирена, крымские паблики сообщают об атаке беспилотниками и ракетами берегового комплекса. Оккупанты начали принимать меры уже после "хлопка". На фоне прилета оккупанты также приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Предварительно "хлопок" произошел вблизи Инкермана – в этом районе расположена нефтебаза. Оккупационные власти Севастополя подтвердили удар, однако уже классически заявили об "убытии". Там сообщили, что обломки упали в районе Сухарной балки.

Агенты движения "АТЕШ" отрицали "успешную работу ПВО" окупантов и еще раз поблагодарили севастопольцев.

Очередной прилет в оккупированном Севастополе / Сергей Стерненко