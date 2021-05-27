"Друг Путина" Стивен Сигал вступает в российскую партию

Американский актер Стивен Сигал попал в очередной скандал. На этот раз он решил вступить в партию "Справедливая Россия – за правду". Мол, хочет заниматься экологией.

Сигал планирует официально вступить в партию 29 мая. Ранее актер уже был членом партии "За правду".

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Что Сигал будет делать в российской партии

Актер якобы будет заниматься вопросами экологии. Утверждают, что "особенно борьбой против загрязнения природы". 29 мая обещают показать планы в этом направлении.

В Госдуму Сигал не пойдет

Актер не будет баллотироваться в Госдуму. Все из-за наличия американского гражданства. Кстати, российское гражданство у Сигала тоже есть. Он получил его в 2016 году. В том же году актер стал еще и гражданином Сербии.

Скандалы с участием Сигала