Создали "Другую Украину": Медведчук с соратником зарегистрировал в России компанию

Расследователи обнаружили, что госпредатель Виктор Медведчук, которого обменяли в Россию, зарегистрировал в Москве организацию "Другая Украина". Совместно с ним компанией владеет бывший украинский журналист.

Виктор Медведчук зарегистрировал политическую организацию совместно с его приспешником из закрытого пророссийского "112 канала" Денисом Жарких.

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"Другую Украину" создали в России

"Другая Украина" – это пропагандистский проект Виктора Медведчука, созданного им после его обмена в Россию. Организация распространяет пророссийские нарративы, в частности рассказывая о "сатанистах", "нацистах" и "хорошем Путине". Первоначально организация и ее торговые марки официально не были зарегистрированы.

Однако в июне проект зарегистрировали в России как общественную организацию. Официальное название – "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Также проект владеет торговыми марками "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина". Зарегистрированная организация по адресу Москва, Арбат, переулок Кемарницкий, 9

Председателем совета проекта считается сам Виктор Медведчук, а главой исполкома – Денис Жарких. Он бывший украинский журналист, который прислуживал Медведчуку еще с 2015 года. По информации "Схем", он пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года.

Денис Жарких работал на пропагандистском канале "112 Украина", принадлежавшем нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Однако настоящим владельцем канала считается Виктор Медведчук. В феврале 2021 года "112 Украина" вместе с каналами ZIK и NewsOne закрыли по решению СНБО.

Проект Виктора Медведчука стал убежищем для предателей Украины. К примеру, к политическому движению приобщаются бывшие работники пророссийских каналов, депутаты от ОПЗЖ, люди, которых обвинили в государственной измене и политтехнологи.

Организация Медведчука также проводит публичные антиукраинские мероприятия в России. К примеру, 19 июля в Доме российского зарубежья имени Солженицына прошел круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На странице организации написано, что основой дискуссии стала статья Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность".

Наказание депутатов ОПЗЖ