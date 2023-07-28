Создали "Другую Украину": Медведчук с соратником зарегистрировал в России компанию
Источник:"Радио Свобода"
Расследователи обнаружили, что госпредатель Виктор Медведчук, которого обменяли в Россию, зарегистрировал в Москве организацию "Другая Украина". Совместно с ним компанией владеет бывший украинский журналист.
Виктор Медведчук зарегистрировал политическую организацию совместно с его приспешником из закрытого пророссийского "112 канала" Денисом Жарких.
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"Другую Украину" создали в России
"Другая Украина" – это пропагандистский проект Виктора Медведчука, созданного им после его обмена в Россию. Организация распространяет пророссийские нарративы, в частности рассказывая о "сатанистах", "нацистах" и "хорошем Путине". Первоначально организация и ее торговые марки официально не были зарегистрированы.
Однако в июне проект зарегистрировали в России как общественную организацию. Официальное название – "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Также проект владеет торговыми марками "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина". Зарегистрированная организация по адресу Москва, Арбат, переулок Кемарницкий, 9
Председателем совета проекта считается сам Виктор Медведчук, а главой исполкома – Денис Жарких. Он бывший украинский журналист, который прислуживал Медведчуку еще с 2015 года. По информации "Схем", он пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года.
Проект Виктора Медведчука стал убежищем для предателей Украины. К примеру, к политическому движению приобщаются бывшие работники пророссийских каналов, депутаты от ОПЗЖ, люди, которых обвинили в государственной измене и политтехнологи.
Организация Медведчука также проводит публичные антиукраинские мероприятия в России. К примеру, 19 июля в Доме российского зарубежья имени Солженицына прошел круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На странице организации написано, что основой дискуссии стала статья Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность".
Наказание депутатов ОПЗЖ
- Недавно Вадиму Рабиновичу сообщили подозрение в госизмене. Он в свое время был сопредседателем фракции ОПЗЖ в Раде. В настоящее время Рабинович находится в Израиле.
- Бывшему нардепу от ОПЗЖ Евгению Мураеву также объявили о подозрении в госизмене – однако заочно. Сначала он работал с Рабиновичем, однако потом начал сольную пропагандистскую карьеру.
- Что касается самого Медведчука, то Украина недавно конфисковала нефтепровод "Самара – Западное направление", принадлежавший супруге Медведчука Оксане Марченко. Вернуть его пытались в течение многих лет.