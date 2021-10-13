Других вариантов не обсуждаем, – Верещук о назначении Корниенко вице-спикером
Источник:24 канал
Александра Корниенко не назначили на должность первого вице-спикера Верховной Рады, потому что на это не хватило времени. В то же время голосов за него в парламенте хватает.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 Канале рассказала народный депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук. Голосование не провели из-за недоработки по выплатам.
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Верещук: другие варианты не обсуждают
"Голосов (за назначение Корниенко – 24 канал) хватает, но не хватило времени. Это был конец недели и мы решили, что лучше внести изменения в бюджет и это время использовать именно для того, чтобы заплатить, например, нашим военным", – пояснила Ирина Верещук.
Были недоработки – Министерство обороны допустило задолженность за заработные платы, больничные, отметила народный депутат. Даже были случаи, когда вовремя не платили "боевые".
Верещук сообщила, что сейчас внесли изменения в бюджет, вероятно, все выплаты проведут уже на следующей неделе.
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В ответ на вопрос о том, выберут ли вице-спикером Александра Корниенко на следующей неделе безальтернативно, Ирина Верещук отметила: "по крайней мере, других вариантов я пока не слышала и точно мы не обсуждаем".
Интервью Ирины Верещук программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
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