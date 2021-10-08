"Другого варианта просто нет": СБУ проверит причастность Порошенко к делу Медведчука

Следователи СБУ проверят причастность пятого президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу Виктора Медведчука.

Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время брифинга с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

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Глава СБУ отметил, что в интересах следствия не разглашает других фигурантов дела Медведчука. По словам Баканова, в части вопроса о Порошенко и Гонтаревой – это "сложный вопрос".

Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно,

– добавил он.

Баканов объяснил, если соответствующие доказательства будут собраны, СБУ выйдет на один брифинг к журналистам и сообщит об этом обществу. В то же время Баканов отметил, что сейчас оснований вручать еще кому-то подозрения у правоохранителей нет.

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