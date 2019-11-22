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      Другого выбора просто не было, – Мустафа Найем о Революции Достоинства

      24 Читати новину українською

      21 ноября Украина традиционно отмечает День Достоинства и Свободы. Журналист Мустафа Найем был одним из тех, кто 21 ноября 2013 года призвал украинцев выйти на Майдан Независимости, чтобы выразить несогласие с действиями президента-беглеца Януковича. О том, возможен ли в Украине третий Майдан и доволен ли он результатами Революции Достоинства – читайте дальше.

      В прямом эфире 24 канала Мустафа Найем отметил, что невозможно ни с чем сравнить те жертвы, которые понесла Украина во время Революции Достоинства и войны на Донбассе.

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      "Сказать, что я не жалею, это было бы неправильно. Но с другой стороны, у нас другого выбора просто не было. И если сравнить 2013 и 2019 годы, то я бы не хотел возвращаться назад. Но это накладывает огромную ответственность за то, что будет в дальнейшем", – подчеркнул Мустафа.

      Что известно о Дне Достоинства и Свободы?21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно тогда в стране начались две крупные революции. 21 ноября 2013 года начался Евромайдан, а 22 ноября 2004 года – Оранжевая революция. До президентства Виктора Януковича 22 ноября украинцы отмечали День Свободы. Но президент-беглец этот праздник отменил. Вернул его пятый президент Петр Порошенко, который своим указом от 13 ноября 2014 года ввел в Украине День Достоинства и Свободы. Уже шестой год подряд в этот день украинцы чтят патриотизм и мужество граждан, которые стали на защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.

      Он подчеркнул, что День Достоинства и Свободы – это не веселый праздник. Наоборот, это праздник ответственности и достоинства. К достижениям Революции Достоинства Мустафа отнес:

      • Руководство государства было на чествовании памяти Небесной сотни. По его мнению, это является знаком того, что события Майдана не были достоянием только одной команды, а стали частью истории.
      • Гражданское общество сейчас напрямую влияет на государственные органы власти. Любые решения власть принимает, оглядываясь на реакцию общества. Журналист отметил, что еще 6 лет назад этого не было.
      • Украина поставила точку в вопросе, куда же ей двигаться в геополитическом смысле.
      • Мы начали чувствовать себя единственной, большой нацией.

      Мы остались вместе, мы работаем вместе, несмотря на войну и все невзгоды. Мы стараемся выживать и доказывать, что Украина – это страна, которая может получить реальные достижения своего стремления. Стоять на Майданах и бороться за свободу,
      – подчеркнул Найем.

      Относительно вероятности начала третьего Майдана Мустафа объяснил, что теперь и власть, и общество будут думать, что это может повториться. Он добавил, что если раньше никто не верил, что люди могут начать Революцию Достоинства после Оранжевой, то сейчас все понимают, что это может случиться в любой момент, и для этого не нужно чуда.

      Смотрите видео: Украина отмечает День Достоинства и Свободы

       

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      21 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Война на Донбассе Жертвы Мустафа Найем
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