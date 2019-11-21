Іншого вибору просто не було, – Мустафа Найєм про Революцію Гідності

21 листопада Україна традиційно відзначає День Гідності та Свободи. Журналіст Мустафа Найєм був одним із тих, хто 21 листопада 2013 року закликав українців вийти на Майдан Незалежності, аби висловити незгоду з діями президента-втікача Януковича. Про те, чи можливий в Україні третій Майдан та чи задоволений він результатами Революції Гідності – читайте далі.

У прямому ефірі 24 каналу Мустафа Найєм зазначив, що неможливо ні з чим порівняти ті жертви, які понесла Україна під час Революції Гідності та війні на Донбасі.

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"Сказати, що я не шкодую, це було б неправильно. Але з іншого боку, у нас іншого вибору просто не було. І якщо порівняти 2013 і 2019 роки, то я б не хотів повертатися назад. Але це накладає величезну відповідальність за те, що буде надалі", – наголосив Мустафа.

Що відомо про День Гідності та Свободи?21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме тоді в країні почалися дві великі революції. 21 листопада 2013 року розпочався Євромайдан, а 22 листопада 2004 року – Помаранчева революція. До президентства Віктора Януковича 22 листопада українці відзначали День Свободи. Та президент-утікач це свято скасував. Повернув його п'ятий президент Петро Порошенко, який своїм указом від 13 листопада 2014 року запровадив в Україні День Гідності та Свободи. Вже шостий рік поспіль в цей день українці вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.

Він підкреслив, що День Гідності та Свободи – це не веселе свято. Навпаки, це свято відповідальності та гідності. До здобутків Революції Гідності Мустафа відніс:

Керівництво держави було на вшануванні пам'яті Небесної сотні. На його думку, це є знаком того, що події Майдану не були надбанням лише однієї команди, а стали частиною історії.

Громадянське суспільство зараз безпосередньо впливає на державні органи влади. Будь-які рішення влада ухвалює, озираючись на реакцію суспільства. Журналіст наголосив, що ще 6 років тому цього не було.

Україна поставила крапку у питання, куди ж їй рухатися у геополітичному сенсі.

Ми почали відчувати себе єдиною, великою нацією.

Ми залишилися разом, ми працюємо разом, попри війну і всі негаразди. Ми намагаємося виживати й доводити, що Україна – це країна, що може отримати реальні здобутки свого прагнення. Стояти на Майданах і виборювати свободу,

– підкреслив Найєм.

Щодо ймовірності початку третього Майдану Мустафа пояснив, що тепер і влада, і суспільство буде думати, що це може повторитися. Він додав, якщо раніше ніхто не вірив, що люди можуть розпочати Революцію Гідності після Помаранчевої, то зараз всі розуміють, що це може трапитися у будь-який момент, і для цього не потрібно дива.

Дивіться відео: Україна відзначає День Гідності й Свободи