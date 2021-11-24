Другой человек, – украинский адвокат заявил, что не узнает Саакашвили
Источник:Интерфакс – Украина
Украинский Адвокат Евгений Грушовец, который защищает Михеила Саакашвили, рассказал, что тот очень изменился. Длительное голодание оставило свой отпечаток.
Грушовец встретился с Саакашвили в военном госпитале в городе Гора. Его подзащитный готов предстать перед судом в следующий понедельник в одном из возбужденных дел.
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Саакашвили рассказывает, что в госпитале у него лучшие условия, чем в тюремной больнице. Перед судом предстать он готов. Однако Грушовец отметил, что человек в таком состоянии не сможет качественно и должным образом защитить себя.
Саакашвили очень изменился
По словам адвоката, Саакашвили очень изменился внешне.
Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице – разные люди... Очень большая разница Саакашвили здесь и в Украине. Безусловно, 50-дневное голодание оставило свой отпечаток,
– подчеркнул Грушовец.
Он добавил, что политику действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации.
Что этому предшествовало
- Саакашвили начал голодать 1 октября, когда его задержали в Грузии. Он вернулся туда накануне парламентских выборов. Задержали экс-президента из-за того, что в Грузии Саакашвили осужден сразу по нескольким делам.
- 8 ноября перевели в больницу Глданской тюрьмы.
- Из-за голодовки состояние здоровья Саакашвили существенно ухудшилось. У него появились тяжелые осложнения – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.
- Позже политика перевели в военный госпиталь в грузинском городе Гори. Там он уже начал принимать пищу.