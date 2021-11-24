Другой человек, – украинский адвокат заявил, что не узнает Саакашвили

Украинский Адвокат Евгений Грушовец, который защищает Михеила Саакашвили, рассказал, что тот очень изменился. Длительное голодание оставило свой отпечаток.

Грушовец встретился с Саакашвили в военном госпитале в городе Гора. Его подзащитный готов предстать перед судом в следующий понедельник в одном из возбужденных дел.

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Саакашвили рассказывает, что в госпитале у него лучшие условия, чем в тюремной больнице. Перед судом предстать он готов. Однако Грушовец отметил, что человек в таком состоянии не сможет качественно и должным образом защитить себя.

Саакашвили очень изменился

По словам адвоката, Саакашвили очень изменился внешне.

Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице – разные люди... Очень большая разница Саакашвили здесь и в Украине. Безусловно, 50-дневное голодание оставило свой отпечаток,

– подчеркнул Грушовец.

Он добавил, что политику действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации.

Что этому предшествовало