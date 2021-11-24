Грушовець зустрівся із Саакашвілі у військовому госпіталі в місті Гора. Його підзахисний готовий постати перед судом наступного понеділка в одній з порушених справ.
До теми Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика
Саакашвілі розповідає, що в госпіталі у нього кращі умови, ніж у тюремній лікарні. Перед судом постати він готовий. Однак Грушовець зазначив, що людина в такому стані не зможе якісно і належним чином захистити себе.
Саакашвілі дуже змінився
За словами адвоката, Саакашвілі дуже змінився зовні.
Михайло, якого я бачив раніше, і Михайло, який зараз знаходиться в лікарні – різні люди… Дуже велика різниця Саакашвілі тут і в Україні. Безумовно, 50-денне голодування залишило свій відбиток,
– наголосив Грушовець.
Він додав, що політику справді потрібна психологічна допомога і проходження повного курсу реабілітації.
Що цьому передувало
- Саакашвілі почав голодувати 1 жовтня, коли його затримали у Грузії. Він повернувся туди напередодні парламентських виборів. Затримали експрезидента через те, що у Грузії Саакашвілі засуджений одразу за кількома справами.
- 8 листопада перевели у лікарню Глданської в'язниці.
- Через голодування стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився. У нього з'явились тяжкі ускладнення – судоми, викликані енцефалопатією Верніке.
- Згодом політика перевели до військового шпиталю в грузинському місті Горі. Там він вже почав приймати їжу.