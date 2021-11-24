Грушовець зустрівся із Саакашвілі у військовому госпіталі в місті Гора. Його підзахисний готовий постати перед судом наступного понеділка в одній з порушених справ.

До теми Потрібні психолог та психіатр, – лікар Саакашвілі про стан політика

Саакашвілі розповідає, що в госпіталі у нього кращі умови, ніж у тюремній лікарні. Перед судом постати він готовий. Однак Грушовець зазначив, що людина в такому стані не зможе якісно і належним чином захистити себе.

Саакашвілі дуже змінився

За словами адвоката, Саакашвілі дуже змінився зовні.

Михайло, якого я бачив раніше, і Михайло, який зараз знаходиться в лікарні – різні люди… Дуже велика різниця Саакашвілі тут і в Україні. Безумовно, 50-денне голодування залишило свій відбиток,

– наголосив Грушовець.

Він додав, що політику справді потрібна психологічна допомога і проходження повного курсу реабілітації.

Що цьому передувало