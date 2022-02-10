О попытках Турции и ее лидера стать посредником в решении сложного конфликта, который грозит перерасти в большую войну – читайте в материале сайта 24 канала.

Обратите внимание Турецкий гамбит: Эрдоган бросает вызов Путину

Угроза вторжения России

Необъявленная война на Востоке Украины продолжается уже 8 лет, ее жертвами стали свыше 13 тысяч украинцев, более 2 млн стали беженцами, а еще несколько миллионов находятся в статусе заложников на оккупированных Россией территориях в Крыму и на Донбассе.

Новое обострение произошло этой зимой, когда Россия собрала у украинских границ мощную военную группировку с целью то ли нового вторжения, то ли шантажа. Несмотря на публичную экзекуцию на Совбезе ООН, экономические потери и риск применения еще более жестких санкций, Москва отказывается от деэскалации и в дальнейшем ведет себя вызывающе, даже больше – Кремль выдвинул США и НАТО (в том числе и Турции) наглый ультиматум.

В ситуации, которая зашла в тупик, активизировалась так называемая "челночная дипломатия".

Что такое "челночная дипломатия" В международных отношениях этот срок существует почти 50 лет. Впервые его использовал госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, когда выступил от имени своей страны посредником между враждующими сторонами в конфликте, который получил название Война Судного дня.

За короткий срок в феврале 2022 Киев (а кое-где и Москву) посетили немало мировых лидеров, в частности, британский премьер Борис Джонсон, его коллеги из Нидерландов Марк Рютте и Польши Матеуш Моравецкий, президент Франции Эммануэль Макрон, главы внешнеполитических ведомств Австрии, Чехии, Словакии, Франции и Германии и других государств. Еще одним почетным гостем президента Украины Владимира Зеленского был президент Турции Реджеп Эрдоган.

Важно Эрдоган получил согласие Зеленского на организацию встречи с Путиным

Турецкий лидер не ограничился формальными декларациями в поддержку Украины, а предложил механизм достижения мира и даже получил согласие от президента Украины на организацию его встречи с Путиным (перед этим встретился с венгерским премьером Орбаном – давним союзником россиян – накануне визита последнего в Москву).

В ожидании мира / Фото Офиса Президента Украины

Конечно, делал это не просто так – Турция и ее лидер преследуют собственные цели и это вполне естественно.

Обратите внимание: это уже вторая попытка Эрдогана стать посредником в переговорах Украины и России. Первая имела место в начале декабря 2021 года и завершилась ничем (Россия в очередной раз завела песенку, что якобы не является стороной конфликта на Донбассе). Тогда эксперты объяснили такой шаг Эрдогана, как антикриз турецкого лидера, ведь в ноябре в его стране прошли массовые протесты из-за очередного витка экономического кризиса. Их Эрдоган пытался "перебить" успехами в геополитике. Это давняя идея президента Турции, чья страна претендует не только на статус регионального лидера, но и мирового. Турция имеет большие амбиции и давно мечтает о постоянном месте в Совбезе ООН, но сейчас оно так же далеко, как и членство в ЕС.

Еще одним важным итогом встречи стало подписание соглашения о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией.

Эрдоган имеет свои планы / Фото Getty Images

Значение этого документа трудно переоценить, ведь кроме экономического сотрудничества и совместных инфраструктурных проектов, он открывает двери для существенного углубления политического и военного сотрудничества.

Интересно знать: сейчас товарооборот между Украиной и Турцией составляет 7,5 миллиарда долларов в год. При этом сохраняется положительное сальдо торгового баланса. Украина экспортирует товаров и услуг на более 4 миллиардов долларов, а импортирует на 3 миллиарда долларов ежегодно. По оценкам Эрдогана, подписанное соглашение о ЗСТ должно увеличить объем двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. У России с Турцией за 2021 год товарооборот составил 33 миллиарда долларов (рост на 156% по сравнению с 2020-м).

Так, на фоне заявлений некоторых западных стран о немедленной эвакуации своих граждан, а иногда и дипломатов, Турция объявила об открытие новых консульств, в частности, в Харькове – городе, который президент Зеленский в январе довольно опрометчиво назвал следующей потенциальной жертвой российских оккупантов.

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Турецкие Bayraktar в ВСУ и реакция России

Обычно, когда говорят о военно-промышленном сотрудничестве Турции (напомним, что это страна НАТО) и Украины, вспоминают о Bayraktar. Собственно, успешное применение ВСУ беспилотника турецкого производства на Донбассе в 2021 году стало поводом для России, чтобы начать эскалацию.

В ходе визита в Киев Эрдогана было подтверждено, что ненавистный для россиян вид современного вооружения и в дальнейшем будет поставляться для украинской армии, более того – вскоре в Украине появится собственный завод по производству боевых БПЛА. Впрочем, это лишь верхушка айсберга или вишенка на торте.

На самом деле сотрудничество двух стран Bayraktar не ограничивается – Украина активно сотрудничает с Турцией и над другими проектами БПЛА, в частности – Bayraktar Akıncı TIHA (его украинский аналог – "Горлица – 2" разработали специалисты ГП "Антонов").

Украина и Турция – стратегические партнеры / Фото Офиса Президента Украины

Кроме того, турки заинтересованы в украинских двигателях для тех же БПЛА (в том числе сверхзвуковых), самолетов и вертолетов. Также на турецких верфях строится современный корвет украинских ВМС, а также военные катера.

...Строительство корвета на турецких верфях – это элемент большого содружества. Поскольку в случае с Bayraktar с нами беспрецедентно поделились технологиями, которых никто в мире не получил бы,

– министр обороны Украины Алексей Резников объяснил журналистам "Левого берега" важность стратегического сотрудничества двух стран в военной сфере.

В Киеве президент Эрдоган сделал еще один символический жест – произнес лозунг, что стало символом Революции Достоинства – "Слава Украине" – и получил ответ на него от украинских воинов. Эти несколько слов очень раздражают россиян и заставляют их пылать, возможно, даже больше песни о Путине от футбольных, а теперь – и минифутбольных болельщиков. В дипломатии нет ничего случайного и символический жест Эрдогана – это прямое послание Москве.

Эрдоган поприветствовал "Слава Украине" украинских военных: смотрите видео

По завершении визита выяснилось, что Эрдоган и его жена заболели Омикроном. Этот эпизод в России решили использовать в свою пользу – Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Скриншот ответа турецкого лидера своему московскому "товарищу"

В ответ Эрдоган поблагодарил и использовал словосочетание "мой друг".

Впрочем, это вовсе не такая "дружба", как ее представляли в "Касабланке". История взаимоотношений Путина и Эрдогана содержит немало острых моментов, которым больше подходит термин "соперничество".

Соперничество это древнее и имеет геополитический контекст. В то время как Путин выстраивал "русский мир", Эрдоган строил свой – "турецкий". Так совпало, что часть его распространяется на территории, которую контролирует Москва, в том числе и те, что официально входят в состав РФ.

Россия стереотипно считает себя христианским государством, а "православие" – своим "скрепой", однако, это не совсем так – среди людей с российскими паспортами есть миллионы мусульман. Для многих из них – Турция является образцом секулярного государства, где уважают религию, но делают это взвешенно и без фанатизма.

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Эрдоган – частый гость в Кремле / Фото пресс-службы Кремля

Соперничество России и Турции (представительницы того самого "агрессивного блока" НАТО) множество раз за последние годы переходило в острую фазу. Стоит упомянуть и сбивание наглого российского военного самолета турецкими ВПО, и блокаду россиянами турецких курортов (за это украинцы могут лишь поблагодарить), и репрессии против турецких яблок, помидоров и апельсинов.

Именно рука турецких операторов направляла Bayraktar в Нагорном Карабахе и Ливии против российских сателлитов и прокси, и уже турецкие прокси воевали против русских в Сирии за Идлиб. Правда, это не помешало подписать страны-участницы НАТО контракт и россиянами на 2,5 миллиарда долларов на поставку агрессором ЗРК С-400 и получить за это санкции от другой страны-участницы НАТО – США.

Историю "дружбы" Эрдогана и Путина можно продолжать, но лучше посмотреть в будущее и увидеть, как она пройдет новое испытание – станет ли Эрдоган посредником в мирных переговорах Киева и Москвы. Жесткая позиция Турции по Крыму и посредничество в вопросе возвращения украинских заложников – это неплохая стартовая позиция, которую нужно развить.

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Возможно, в итоге Эрдоган, как и упомянутый в начале Киссинджер, получит Нобелевскую премию мира (в качестве бонуса – контракты на восстановление освобожденных от оккупантов ОРДЛО и Крыма). Время покажет.

Итоги визита Эрдогана в Киев: смотрите видео