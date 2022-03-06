Дружественная Польша не останавливается, – ГСЧС показала гуманитарную помощь

6 марта 2022 , 14:56
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Источник:

фейсбук ГСЧС Украины

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что из Польши 6 марта прибыл 41 железнодорожный контейнер с современным пожарно-спасательным оборудованием. Украинские спасатели немедленно получат его "на вооружение".

ГСЧС Украины поблагодарила поляков-соседей и настоящих друзей. Полученное современное оборудование поможет спасателям работать быстрее.

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Дружественная Польша не останавливается в оказании нам помощи. Современное оборудование значительно улучшит и ускорит выполнение функциональных обязанностей подразделений ГСЧС,
– говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь от Польши / Фото ГСЧС

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Автор: Мар'яна Бекало