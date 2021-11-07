Дружить против США: как Россия и Китай объединяются ради большой мести

Встреча между Китаем и США в марте была описана как “недипломатичная война”. Американцы даже обвиняли КНР в желании чрезмерно привлечь к ней внимание. В результате появились детали о сближении Китая и России.

И это может быть очень интересно для Америки и ее союзников, пишет аналитик Егор Васильев.

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Идея аналитиков Ричарда Хааса и Чарльза Купчана, изложенная в статье "Новая концепция сил", до сих пор обсуждается в кругах экспертов по международным отношениям по всему миру. Главный посыл – нынешняя международная система устарела.

Новый многополярный мир нуждается в неформальной группе из либеральных и нелиберальных стран, которые будут его направлять. Туда могут входить РФ, КНР, ЕС, Индия, США, Япония, и их первой и главной задачей будет установить стратегический диалог.

Альтернативно, может появиться видение отдаленных друг от друга геополитических блоков. В этой концепции, авторитарные страны – Китай и Россия – будут противостоять либеральному Западу (Австралия, ЕС, Британия и США) и союзникам (Украина, Южная Корея). Возможность диалога в таком сценарии – маловероятна, а конфронтация будет постоянной.

Становится все меньше сторонников третьего пути, где западный мир во главе со Штатами – продолжит свое доминирование. Итак, планируют ли альянс Россия и Китай?

Доминирование: китайский толчок

Давно прошли те дни, когда два государства могли найти общий язык. Последняя попытка Стратегического и Экономического диалога была введена президентом Бараком Обамой в 2016 году. Она началась с успокоительного сообщения от тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

Это привело к созданию декларации на 120 пунктов возможной кооперации. На встрече в марте этого года китайский дипломат Ян Цзечи сделал несколько ремарок относительно "длинной руки американской юрисдикции и подавления".

В ответ Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнули: "делать ставки против Америки никогда не было разумным".

Но сейчас мало кто сомневается, что Пекин сделал именно это. Хотя Дональд Трамп и называл Китай "врагом" и "противником", кое-кто еще надеется, что двустороннее соперничество не выльется в конфликт.

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Сейчас отношения двух лидеров далеки от безоблачных / Фото FT

Вражда может даже быть конструктивной, о чем заявил Джо Байден во время своего первого телефонного разговора с Си Цзиньпином.

Впрочем, пока что она – всеобъемлюща и едва выгодна и протекает в экономике, цифровых технологиях и даже в космосе. Это битва за глобальное влияние.

Пекин и Вашингтон имеют разногласия, которые невозможно исправить, в Тихоокеанском регионе. Штаты увеличивают присутствие в Австралии, Индии, Японии и на Филиппинах. Тогда как Китай доминирует в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. Африка также стала "полем битвы".

Там КНР обошла Америку как крупнейший торговый партнер и инвестор, который поддерживает многие локальные правительства. Вашингтон пытается догнать и одновременно – противостоять так называемому "китайскому империализму".

Экономический узел Часто говорят, что китайская и американская экономики переплетены и там действительно есть глубокая взаимозависимость. Часто говорят, что китайская и американская экономики переплетены и там действительно есть глубокая взаимозависимость. Группа Родиум подсчитала, что в руках американских инвесторов находятся 1,1 трлн долларов США в акциях, выпущенных китайскими компаниями. На конец прошлого года – еще и 3,3 трлн долларов в двусторонних американо-китайских акциях и облигациях.

Китай не против, но это не останавливает страну от стремления к доминированию за рубежом в интересных им регионах. И аппетит растет с каждым годом. Наблюдая за "китайской игрой", американские аналитики подчеркивают потенциал США быть противовесом китайскому влиянию.

В дополнение последнее исследование показывает растущее число проектов с китайской поддержкой, которые были приостановлены или отменены после запуска инициативы "Один Пояс, Один Путь" в 2013 году. Существует много доказательств "разочарования покупателя" в таких отдаленных странах как Казахстан, Камерун и Коста-Рика.

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В отличие от Путина и Си Цзиньпина, где сотрудничество только растет / Фото Quartz

Главным вызовом для построения американо-китайской связи остается возможное объединение между Пекином и Москвой. Такая группа будет противостоять США и Западу на всех активных фронтах.

Российская геополитическая напористость

Напористость РФ и ее растущие геополитические амбиции стали фокусом многих аналитических дискуссий за последнее десятилетие.

Оккупация Крыма показала Владимиру Путину: претендовать на то, что русские считают русским в ближайшем зарубежье – эффективный способ сохранить свой авторитет, силу и рейтинги одобрения.

Критики говорят, что Россия пытается поднять больше своего веса, указывая на экономические проблемы, отсталость и очень сильную зависимость от ископаемого топлива. Сторонники этой теории верят, что большая часть действий РФ на международной арене – блеф.

С другой стороны, после не очень яркой кампании в 2008 году в Грузии, армия РФ сейчас снова способна на бой силой.

Армия как инструмент Это стало результатом большого количества реформ, которые дали армии новое оружие и стабильный рост бюджета. Теперь российские лидеры ставят новополученную жесткую силу в центр своей международной стратегии.

Военные учения Запад-2021 в сентябре показали в действии стратегию оборонительную. Они симулировали воздушную атаку НАТО на начальной стадии войны. Учения также подняли на новый уровень двусторонние отношения между Россией и Беларусью.



Россия активно интегрирует армию Беларуси в свою / Фото New Geopolitics Research Network

Белорусский лидер Александр Лукашенко даже заявил позже в интервью, что "две страны сейчас имеют одну армию". В случае конфликта, весь западный сегмент армии РФ поддержит его правительство. Сейчас Беларусь является ключевым союзником для российских региональных проектов по "интеграции".

Одновременно, Кремль ждут новые разочарования в отношениях с Украиной. Россияне считают, что есть надежда улучшить их, если к власти во втянутой в конфликт стране придет более дружественное правительство. Также Россияне считают, что уже "приручили" Грузию, а Молдова – если окажется вне зоны влияния РФ – будет интересовать только Румынию.

Российско-китайское сотрудничество и интересы

В ответ на инициативу "Один Пояс, Один Путь", российские чиновники начали продвигать идею "Большой Евразии", которая отразит взгляд Кремля на регион и создаст солидную базу для сотрудничества с Китаем.

Россия надеется, что этот план поможет избежать роли "младшего партнера" в любом формальном альянсе.

Пекин и Москва в новом мире В общем, концепция мультиполярного мира очень важна для РФ и КНР. Она позволяет двум государствам проектировать еще больше влияния на международной арене без следования западным правилам.

Но так было не всегда: в ранние времена после распада СССР, Пекин и Москва были далеки от дружбы. И даже тогда два государства многое сделали вместе.

В июне этого года КНР и РФ продлили 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве, особенно в военной сфере. Например, Россия продала свои новые самолеты Су-35 в Китай.



Россия и Китай активно строят совместные инфраструктурные проекты / Коллаж Dawn

Некоторые аналитики считают, что это принесло больше пользы Китаю чем России. Но страны надеются поднять партнерство на новый уровень. Например, в сфере высокотехнологичного строительства – атомные реакторы от Росатома в Тяньване и помощь с АЭС Сюдабао.

Это правда, что медиа РФ время от времени рассказывают страшные истории о китайских туристах. Например, что они носят националистические футболки с китайскими именами для Владивостока и Хабаровска.

Другие идеи не менее пугающие: превратить Сибирскую тайгу в пустыню. В городе Благовещенск осталось очень мало российских СМИ, но в целом россияне не видят в Китае угрозы – 75% из них хорошо относятся к Поднебесной.

Российский толчок к доминированию в постсоветском пространстве, регионе очень важном для этой страны, не оспаривается Китаем, там проявляют к нему слишком мало внимания и амбиций.

В ответ, Россия уважает китайские интересы в Юго-Восточной Азии, потому что это уже для них регион на краю поля зрения. Страны дополняют друг друга в Африке и Южной Америке. Ситуация лишь немного отличается в Центральной Азии, где можно заметить политическое и экономическое соперничество.

Влиятельный российский ученый Александр Лукин считает: китайская "дипломатия боевого волка" раздражает российскую элиту, а Пекин и Москва уже прошли высшую точку в своих отношениях. Но возможно, что их официальное стратегическое партнерство только углубится.

Будущее: в шаге от альянса, но без него

Мир сейчас смотрел на Афганистан, анализируя быстрый выход США, которые вложили огромные деньги в страну. Это точно поднимет ставки для Китая и России, которые хотят вложиться в регион и в Центральную Азию в целом.

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США там просто считается соперником, ЕС так и не смог стать геополитической силой, поэтому голос Брюсселя часто игнорируется. Китай точно не собирается становиться западной демократией, любая оппозиция к КПК (Китайская Компартия – 24) жестоко останавливается.

Впрочем, как раз нынче этой критики очень мало и она на периферии. В обществе достигнуто соглашение, что страна движется в правильном направлении. Те в Партии, кто следит за международными трендами, указывают на ее закрытую структуру и внутреннюю борьбу за влияние.

А правда в том, что Си эффективно устранил влиятельный "Шанхайский клан", снизил других и эффективно расставил повсюду своих людей на все важные позиции. Фактически, он остановил ограниченную внутреннюю демократию, введенную Дэном Сяопином.

Россия также стабильна в своей нелиберальной демократии, которую до сих пор контролируют силовые структуры. Новое поколение россиян, кажется, менее открыто к европейской идентичности (данные последнего опроса).

Энтузиазм в видении РФ как великой силы тоже спадает: 66% россиян хотят жить в России с высокими стандартами качества жизни и не видят ее одной из самых сильных. Лишь 32% желают увидеть, как она действует с позиции сверхдержавы – уважаемой в мире и влиятельной в отношении соседей.

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Пока нет доказательств, что КНР или Россия заинтересованы в Концепции Сил, которая скроет новый энтузиазм геополитического соперничества. Создание союза AUKUS (Австралия – США –Британия) заставило главу МИД Китая Ван І предупредить о "возможности новой ядерной гонки".

Ожидается, что Китай будет агрессивно отвечать на "нарушение стратегического баланса в Тихоокеанском регионе". Россия осуществляет шаги по интеграции Беларуси и не прекратит попытки федерализировать Украину и решить ее судьбу еще раз.

Итак, есть несколько факторов, которые толкают РФ и КНР ближе. Обе страны будут работать ради контроля своих сфер влияния, отвергая любые западные возражения.

Они явно заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. И хотя они имеют разные интересы в Центральной Азии, но успешно работали вместе в других вопросах и регионах и видят свое будущее в развитии стратегического партнерства.

Осторожная Россия остановится за шаг стать младшим партнером в официальном альянсе, поскольку продолжает продвигать независимую международную политику и избегает формальной зависимости от любого геополитического игрока.

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Их нелиберальная политика – которую они объясняют историческими, политическими и социальными предпосылками – не изменится. КНР и РФ продолжат соревноваться с Западом. Новая Концепция Сил может потенциально стать решением в этой ситуации.

Проблемой же может стать недостаток воли на китайско-российской стороне. Это может со временем вылиться в прямое противостояние с Западом. Как сейчас видно, там это понимают, поэтому на пути к строительству новых коалиций.

Надежда, что это новое противостояние на глобальной арене не приведет к новым войнам, но к взаимно признанному глобальному балансу сил.