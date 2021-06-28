Спасатели предупреждают украинцев о пожарной опасности: в каких областях
Источник:ГСЧС
В некоторых областях Украины 28 июня наблюдается высокий риск возникновения пожаров. Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне угрозы.
Пожары прогнозируют в восточной части Украины, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Обратите внимание Грозы, град и ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В целом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий по всей территории Украины. Кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы. На Востоке в отдельных районах возможен град и сильный ветер до 15 – 20 метров в секунду.
Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра
Непогода в Украине: последние новости
- 25 – 27 июня Украину накрыли мощные ливни и грозы. Непогода наделала бед на Львовщине, Ивано-Франковщине и Одессе.
- Улицы Львова 25 июня из-за сильного дождя превратились в реки, ветер повалил много деревьев, которые разбили машины и оставили без света жителей города.
- На Ивано-Франковщине более 800 населенных пунктов остались без света. На Прикарпатье мощный ливень с градом размыл дорогу и разрушил несколько мостов через реку Черный Черемош.
- В Одессе дождь с градом затопил целый город. Из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться.