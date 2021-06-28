Спасатели предупреждают украинцев о пожарной опасности: в каких областях

28 июня 2021 , 14:23
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Источник:

ГСЧС

В некоторых областях Украины 28 июня наблюдается высокий риск возникновения пожаров. Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне угрозы.

Пожары прогнозируют в восточной части Украины, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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В целом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий по всей территории Украины. Кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы. На Востоке в отдельных районах возможен град и сильный ветер до 15 – 20 метров в секунду.


Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра

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Автор: Юлія Гілей