Точно не будет, как до начала обстрелов: в ДТЭК отмечают защиту энергообъектов

8 ноября 2022 , 23:13
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Для восстановления энергетической инфраструктуры нужно длительное время. Кроме того, для защиты объектов необходимо наращивать систему ПВО.

В Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает 24 канал.

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За 2 недели инфраструктуру не восстановишь

Сахарук рассказал, что за 2 недели нельзя восстановить всю поврежденную инфраструктуру. Возможно, лишь частично улучшить ситуацию, но это не будет так, как до начала обстрелов. По его словам, по-другому быть не может.

Он пояснил, что объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски, то есть вызывают большие разрушения. Когда летят 4 – 8 ракет одновременно, их не могут сбить все.

Как защитить инфраструктуру

Директор рассказал о 3 пунктах, необходимых для защиты энергетических объектов:

  1. наращивать силы ПВО;
  2. обеспечивать защиту оборудования – от обломков или взрывной волны;
  3. создать эффективную систему управления для ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики.

Таким образом, можно будет вовремя создавать резерв, выделять необходимые деньги и расставлять приоритеты. Некоторые подстанции можно быстро заживить и с большим эффектом, некоторые – с меньшим эффектом.

По словам Сахарука, нужна вертикаль властей, которые будут принимать решение сегодня, а воплощать их будут завтра.

Веерные отключения света 9 ноября

В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют:

  • в Киеве и Киевской области,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской областях.

Аварийные отключения пока не предусматриваются.

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Автор: Ольга Музика