Точно не будет, как до начала обстрелов: в ДТЭК отмечают защиту энергообъектов

Для восстановления энергетической инфраструктуры нужно длительное время. Кроме того, для защиты объектов необходимо наращивать систему ПВО.

В Украине повреждено 40% энергетической инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает 24 канал.

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За 2 недели инфраструктуру не восстановишь

Сахарук рассказал, что за 2 недели нельзя восстановить всю поврежденную инфраструктуру. Возможно, лишь частично улучшить ситуацию, но это не будет так, как до начала обстрелов. По его словам, по-другому быть не может.

Он пояснил, что объекты гражданской инфраструктуры не предназначены, чтобы выдерживать ракетные удары. Они разрывают оборудование на куски, то есть вызывают большие разрушения. Когда летят 4 – 8 ракет одновременно, их не могут сбить все.

Как защитить инфраструктуру

Директор рассказал о 3 пунктах, необходимых для защиты энергетических объектов:

наращивать силы ПВО; обеспечивать защиту оборудования – от обломков или взрывной волны; создать эффективную систему управления для ликвидации последствий обстрелов и поддержки энергетики.

Таким образом, можно будет вовремя создавать резерв, выделять необходимые деньги и расставлять приоритеты. Некоторые подстанции можно быстро заживить и с большим эффектом, некоторые – с меньшим эффектом.

По словам Сахарука, нужна вертикаль властей, которые будут принимать решение сегодня, а воплощать их будут завтра.

Веерные отключения света 9 ноября

В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений. Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют:

в Киеве и Киевской области,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Кировоградской областях.

Аварийные отключения пока не предусматриваются.

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