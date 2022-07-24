Об этом сообщили 23 июля в полиции Ровненской области. Сообщили, что сообщение об аварии получили примерно в 8:00.
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ДТП произошло в селе Яриновка на автодороге "Городище – Ровно – Староконстантинов". На месте работали следователи, полицейские и спасатели.
Место аварии / Фото Нацполиции
Дети погибших в тяжелом состоянии
Председатель Подлозцевской общины Николай Костюкевич отметил, что погибли супруги Рункевичи – Роман и Светлана. Роман был племянником депутата Подлозцовского территориального общества Григория Чуриловича.
Остались без родителей двое маленьких детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. Дочь трех лет и дочь трех недель. Пусть Бог утешит всех родных в тяжелом горе,
– написал Костюкевич.
Обратите внимание – еще одна смертельная авария в Ровненской области: смотрите видео
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