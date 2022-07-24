Про це повідомили 23 липня у поліції Рівненської області. Зазначили, що повідомлення про аварію отримали приблизно о 8:00.

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ДТП трапилось у селі Яринівка на автодорозі "Городище – Рівне – Старокостянтинів". На місці працювали слідчі, поліцейські та рятувальники.



Місце аварії / Фото Нацполіції

Діти загиблих у важкому стані

Голова Підлозцівської громади Микола Костюкевич зазначив, що загинуло подружжя Рункевичів – Роман та Світлана. Роман був племінником депутата Підлозцівської територіальної громади Григорія Чуриловича.

Залишилися без батьків двоє маленьких діток, які зараз у тяжкому стані. Дочка трьох років та дочка трьох тижнів. Хай Бог потішить всіх рідних в тяжкому горі,

– написав Костюкевич.

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