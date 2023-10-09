Дипломатическое авто во время сопровождения премьера Польши вызвало серьезное ДТП в Украине

Один из дипломатических автомобилей Польши вызвал жуткую аварии, когда сопровождал польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в Украину. В результате ДТП серьезные травы получил один человек.

Эта авария произошла еще в июле 2023 года, когда польский глава правительства посещал наше государство, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Пострадавший все еще лечится после полученных травм.

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Что известно о ДТП с польской дипавто

Авторы материала рассказали, что во время того, как премьер-министр Польши посещал Украину, 7 июля 2023 года, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии, сопровождавшая Моравецкого колонна авто въехала в заброшенное село Пужники Тернопольской области. Именно там произошла жуткая авария.

Журналисты подчеркнули, что один из автомобилей, принадлежавший дипломатам из польского посольства в Киеве, протаранил другой автомобиль, который стоял на обочине в 30 километрах от Тернополя. От этого удара легковой автомобиль опрокинулся на бок в кювет, а водителя выбросило через окно.

Авария с польской дипасткой 7 июля 2023 года / Фото Wirtualna Polska

Пострадавший украинец Олег Лищук вспоминает, что в этой колонне было много автомобилей. Но какой именно протаранил его легковушку, вспомнить не может.

Я не могу сказать, какая из машин, предпоследняя или последняя, выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Звук, треск и я ничего не помню – я потерял сознание,

– сказал он.

Поскольку ДТП вызвал один из последних автомобилей в колонне, все остальные транспортные средства поехали дальше. В конце концов, по протоколу, в подобных случаях автомобили, сопровождающие польского главу правительства, не останавливаются.

Олег Лищук получил ранения после ДТП с польской дипавто / Фото Wirtualna Polska

Самого Лищука направили на лечение сначала в Тернополь, а после настояния посольства – в Польшу. Лищук рассказал, что поддержку от польской стороны он получил в первые дни лечения: ему сделали операцию, а его жене оказали оплачиваемый номер в гостинице. Далее весь процесс реабилитации проводился при содействии независимого фонда U-Work.

В конце концов, на этот материал отреагировали в Посольстве Польши в Украине. Там заявили, что авто, которое вызвало ДТП, не было в колонне премьер-министра.

"Этот автомобиль принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. В посольстве не умолчали о происшествии - в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте", – говорится в сообщении.

Действительно, на официальном сайте посольства Польши в Киеве обнародовали короткое заявление по дорожно-транспортному происшествию с участием автомобиля военного атташе. В посольстве признали факт аварии 7 июля в Украине и отметили, что продолжаются следственные действия по установлению точной причины инцидента.