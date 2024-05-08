На месте происшествия работают полицейские, патрульные регулируют дорожное движение. К сожалению, не обошлось без раненых. Известно, что травмы получили более 10 человек, среди них трое – дети.
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Какие обстоятельства ДТП
Критических травм нет, также обследуют четырех работников ГСЧС. Известно, что авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни с участием пожарного автомобиля и троллейбуса.
В результате происшествия произошло опрокидывание пожарной автоцистерны, направлявшейся на место чрезвычайного происшествия. Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы,
– рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Черкасской области Ксения Крутоус.
Рядом с местом происшествия расположено кафе. К счастью, там люди обошлись лишь испугом.
"Мы как раз находились внутри. Услышали безумный грохот. Просто мимо окон пролетел троллейбус. Я не скажу, что на бешеной скорости, но достаточно быстро. Повезло, что на нашей летней террасе не находились посетители. Самое главное, что здесь никого не было. Люди, которые шли по тротуару забегали к нам в кафе, чтобы просто спастись", – вспомнила бариста Лилия.
Место аварии / Фото Общественное Черкассы
Пассажирка троллейбуса Анна Коропенко рассказала, что водителю, вероятно, стало плохо, возможно, он потерял сознание. Когда другие пассажиры это поняли, то начали нажимать аварийный тормоз, а военный, который был в салоне, открыл дверь к водителю и начал держать руль, чтобы не въехать в заполненную людьми кафе.
Водителя начали вытаскивать, я вызвала скорую. Все было у меня перед глазами, я во второй раз родилась,
– сказала Анна Коропенко.
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