На місці пригоди працюють поліцейські, патрульні регулюють дорожній рух. На жаль, не обійшлося без поранених. Відомо, що травм зазнали понад 10 людей, серед них троє – діти.

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Які обставини ДТП

Критичних травм немає, також обстежують чотирьох працівників ДСНС. Відомо, що аварія сталася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні за участі пожежного автомобіля та тролейбуса.

Внаслідок пригоди сталося перекидання пожежної автоцистерни, що прямувала на місце надзвичайної події. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронні органи,

– розповіла речниця Головного управління ДСНС Черкащини Ксенія Крутоус.

Поруч із місцем пригоди розташована кав'ярня. На щастя, там люди обійшлися лише переляком.

"Ми якраз перебували всередині. Почули шалений гуркіт. Просто повз вікна пролетів тролейбус. Я не скажу, що на шаленій швидкості, але достатньо швидко. Пощастило, що на нашій літній терасі не перебували відвідувачі. Найголовніше, що тут нікого не було. Люди, які йшли по тротуару забігали до нас у кав'ярню, щоб просто врятуватися", – пригадала бариста Лілія.

Місце аварії / Фото Суспільне Черкаси

Пасажирка тролейбуса Анна Коропенко розповіла, що водію, ймовірно, стало погано, можливо, він втратив свідомість. Коли інші пасажири це зрозуміли, то почали натискати аварійне гальмо, а військовий, який був у салоні, відкрив двері до водія і почав тримати кермо, аби не в'їхати у заповнену людьми кав'ярню.

Водія почали витягувати, я викликала швидку. Все було у мене перед очима, я вдруге народилася,

– сказала Анна Коропенко.

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