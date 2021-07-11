В Черновцах в результате ночного ДТП авто полиции перевернулось посреди дороги: фото
Источник:Нацполиция
В Черновцах служебная машина Государственной службы охраны полиции попала в ДТП. Автомобиль перевернулся посреди дороги.
Инцидент произошел 10 июля примерно в 23:00 на улице Южно-Кольцевой. В результате аварии травмировались двое полицейских.
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Детали ДТП
По словам очевидцев, полиция охраны ехала на вызов, однако наткнулась на Volkswagen. Водитель автомобиля проигнорировал сигнал правоохранителей и не пропустил их.
Потом транспорт резко свернул. После этого 2 автомобиля столкнулись, в результате чего служебное авто полиции перевернулось посреди дороги.
Состояние правоохранителей
В ДТП пострадали 2 инспектора Государственной службы охраны. Их доставили в больницу и диагностировали сотрясение головного мозга. Известно, что сейчас правоохранители находятся в медицинском учреждении.
В Черновцах перевернулся автомобиль с полицейскими / Фото из фейсбука "Правдивые новости Буковины"
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