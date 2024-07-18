Предварительно правоохранители установили, что водитель маршрутного автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом.

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Что известно о масштабном ДТП во Львовской области

В полиции рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля, около 10.10 на автодороге "Мукачево – Ивано-Франковск – Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов – Вибрановка" и автопоезд "МАН". За рулем маршрутки находился 38-летний житель города Бибрка, автопоездом управлял житель Львовского района в возрасте 27 лет.

В результате столкновения погибли водитель автопоезда и три пассажирки автобуса – все жительницы Львовской области, двое в возрасте 71 и 64 года, личность третьей погибшей устанавливают. Еще семь человек получили телесные повреждения. Среди травмированных – водитель маршрутного автобуса и пятеро его пассажиров, а также четырехлетняя девочка, пассажирка автопоезда,

– рассказали в полиции.

ДТП в Давыдове / Фото полиции Львовской области

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.