Попередньо правоохоронці встановили, що водій маршрутного автобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом.

До теми Щонайменше 4 загиблих: біля Львова зіткнулися автобус і автоцистерна

Що відомо про масштабну ДТП на Львівщині

У поліції розповіли, що дорожньо-транспортна пригода сталась 17 липня, близько 10.10 на автодорозі "Мукачево – Івано-Франківськ – Львів" в межах села Давидів, Львівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів – Вибранівка" та автопоїзд "МАН". За кермом маршрутки перебував 38-річний житель міста Бібрка, автопоїздом керував мешканець Львівського району віком 27 років.

Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та три пасажирки автобуса – усі мешканки Львівщини, дві віком 71 та 64 роки, особу третьої загиблої встановлюють. Ще семеро осіб зазнали тілесних ушкоджень. Серед травмованих – водій маршрутного автобуса та п'ятеро його пасажирів, а також чотирирічна дівчинка, пасажирка автопоїзда,

– розповіли у поліції.

ДТП у Давидові / Фото поліції Львівщини

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.