Смертельное ДТП в Днепре: в Нацполиции взяли ход дела под усиленный контроль

В Днепре 1 декабря произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, где погибла 10-летняя девочка и были пострадавшие. Расследование этого дела теперь будет проводить Главное следственное управление Нацполиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что сказали в полиции о трагическом ДТП в Днепре

Первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев отметил, что Главное следственное управление Нацполиции направило инициативное письмо в Офис Генерального прокурора о передаче всех уголовных производств, касающихся этого ДТП, для дальнейшего расследования в центральном аппарате полиции.

Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины,

– подчеркнул правоохранитель.

Также Главное следственное управление инициировало изменение подследственности в уголовном производстве, связанном с летней аварией, в которой автомобиль сбил пешеходов на переходе в центре города. Сейчас к расследованию привлечены опытные следователи и оперативники, которые активно собирают доказательства и изучают обстоятельства этого трагического события. Правоохранители стремятся выяснить все факторы, приведшие к аварии.

Деталями дела также поделился и заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

"Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, который находился за рулем BMW, ему сообщено о подозрении. По ходатайству следователя, которое поддержали прокуроры, ему сегодня суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", – сказал он.

Правоохранитель также подчеркнул, что в отношении пассажира авто – ему объявлено подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о непредоставлении помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии. Прокуроры поддержали ходатайство об избрании ему меры пресечения – круглосуточного домашнего ареста.

По сообщению Андрея Бондаренко, начальника отдела расследования транспортных преступлений Днепровского областного управления полиции, после аварии водитель вместе с несовершеннолетним пассажиром скрылся с места происшествия. Примерно через час оба вернулись на место инцидента.

Записи камер наблюдения указывают на то, что за рулем автомобиля во время аварии находился именно взрослый подозреваемый.

К слову, жуткое ДТП в Днепре произошло вечером 1 декабря. Тогда водитель автомобиля BMW столкнулся с Ford, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка Ford, а еще четыре человека получили травмы.