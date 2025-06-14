Украинская власть помогает родителям пострадавших детей добраться до Франции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

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Смертельное ДТП с украинцами во Франции

Всего в результате автокатастрофы погибли четверо взрослых, среди них трое украинцев. Еще около 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

По состоянию на данный момент, 9 детей, к сожалению, находятся в больнице, их состояние стабильное,

– сообщил начальник ОВА.

Как сообщили в ОВА, пострадавшим предоставили питание, временный приют и всю необходимую помощь. Украинское посольство во Франции занимается организацией возвращения пострадавших домой.

Детали страшного аварии

В департаменте Сарт вблизи города Ле-Ман 13 июня произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. В нем находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. Делегация возвращалась домой по учебному обмену.

К спасательной операции привлечены более 80 пожарных, десятки единиц техники и три вертолета. Из-за аварии на трассе образовалась пробка длиной до двух километров.

К слову, в Кракове украинец стал виновником аварии. В результате ДТП пострадали 19 человек. После столкновения водитель автобуса не справился с управлением. Его вместе с тремя тяжелоранеными госпитализировали. Виновнику может грозить до 10 лет лишения свободы.