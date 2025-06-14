Українська влада допомагає батькам постраждалих дітей дістатися до Франції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

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Смертельна ДТП з українцями у Франції

Загалом внаслідок автокатастрофи загинули четверо дорослих, серед них троє українців. Ще близько 30 людей дістали травми різного ступеня тяжкості.

Станом на цей момент, 9 діток, на жаль, перебувають у лікарні, їхній стан стабільний,

– повідомив начальник ОВА.

Як повідомили в ОВА, постраждалим надали харчування, тимчасовий прихисток та всю необхідну допомогу. Українське посольство у Франції займається організацією повернення постраждалих додому.

Деталі страшної аварії

В департаменті Сарт поблизу міста Ле-Ман 13 червня сталася масштабна ДТП за участі українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Делегація поверталася додому з навчального обміну.

До рятувальної операції залучені понад 80 пожежників, десятки одиниць техніки й три вертольоти. Через аварію на трасі утворився затор довжиною до двох кілометрів.

До слова, у Кракові українець став винуватцем аварії. Внаслідок ДТП постраждали 19 людей. Після зіткнення водій автобуса не впорався з керуванням. Його разом із трьома важкопораненими госпіталізували. Винуватцю може загрожувати до 10 років позбавлення волі.