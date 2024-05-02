О ДТП сообщили во франковской дирекции Львовской железной дороги. Происшествие случилось на железнодорожном переезде в Коломыйском районе.

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Автобус протаранил поезд

Железнодорожники сообщают, что сегодня, 2 мая, около 6:30 в селе Ворона Отинийской общины рейсовый автобус столкнулся с поездом "Коломыя-Ивано-Франковск". Маршрутным автобусом Mercedes-Benz 811 управлял 58-летний водитель, житель села Ворона. Он поехал на регулируемом железнодорожном переезде на красный сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. Автобус и поезд получили повреждения.

К счастью, в результате аварии пострадавших нет. Поезд задержался примерно на час. На месте происшествия проводили расследование сотрудники полиции.

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