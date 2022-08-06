Автобус из Польши попал в ужасное ДТП в Хорватии: много погибших и раненых

Утром 6 августа произошло жуткое ДТП в Хорватии. Польский автобус слетел с дороги, направляясь в Загреб. Об этом сообщили местные полицейские.

Как отметили правоохранители, жуткое ДТП произошло около 06:40 по киевскому времени на трассе между Яреком Бисашко и Подворцом. Автобус с польской регистрацией, в котором находились около 50 пассажиров, буквально вылетел с дороги.

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Более 10 человек погибли

На месте происшествия работают как полицейские, так и пожарные. Последние приехали из обоих соседних уездов. Администрация Варажджинского уезда, по предварительной информации, сообщила о 12 погибших. Сразу заметим, что эти данные еще официально не подтвердили.

Мы можем подтвердить, что несколько человек погибли. Десятки людей получили ранения. Авария произошла, когда автобус упал в кювет. Полицейское расследование ведется на месте ДТП,

– отметил местный представитель полиции.

Ближе к 09:00 появилось официальное заявление министерства внутренних дел Хорватии. В ней доложили об 11 жертвах и нескольких раненых. Само же ДТП произошло на трассе А4 в районе Брезнички Гум. Что касается 12 погибших, то ответная цифра не взялась с неба. Журналистам сообщили, что в больнице не удалось спасти жизнь одного из пострадавших в этой аварии.

Заметим, что движение по трассе А4 в направлении Загреба, куда и направлялся автобус, осуществляется одной полосой. Само же передвижение по участку Брезнички Гум – Комин в направлении столицы Хорватии закрыто. Теперь место ДТП необходимо объезжать.

Накануне жуткое ДТП произошло в США. В нем трагически погибла конгрессвумен Джеки Валорски. Ее автомобиль столкнулся с другим 3 августа. Самому политику было всего 57 лет. Правоохранители рассказали, что автомобиль, в котором ехали Валорски, врезался в другой, который вылетел на их полосу. Медикам, к сожалению, не удалось спасти ни ее, ни других пассажиров.

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