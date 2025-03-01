Смертельное ДТП в Киеве: маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем

Вчера, 1 марта, в Днепровском районе Киева на проспекте Алишера Навои произошло смертельное ДТП. В карете скорой медицинской помощи погибла 20-летняя девушка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой около 19 часов вечера.

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Что известно о ДТП

Водитель общественного транспорта при повороте налево на перекрестке совершил столкновение с автомобилем Peugeot, который двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.

Водителя легкового авто госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, а 20-летняя пассажирка, к сожалению, погибла в карете скорой помощи.

Водитель автобуса был трезвым, его задержали. По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство, досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К слову, 25 февраля в столице водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Сергея Колоса, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. Школьницу госпитализировали в детскую больницу, но после осмотра отпустили домой. Продолжается проверка.