Маршрутка перевернулась, есть травмированные: в Киеве произошло масштабное ДТП
- В Киеве на Голосеевском проспекте произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого перевернулся маршрутный автобус.
- Известно о трех пострадавших, которых осматривают врачи; на месте работают правоохранители, патрульные, спасатели и медики.
В среду, 11 июня, в Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП. В результате аварии в столице перевернулся маршрутный автобус.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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В Киеве произошла масштабная авария
Правоохранители рассказали, что авария произошла около 15:10.
На Голосеевском проспекте столкнулись четыре автомобиля, в результате которого один из них, пассажирский микроавтобус, перевернулся.
Известно о трех пострадавших, их осматривают врачи,
– сообщили в полиции.
На месте аварии работают следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.
На Голосеевском проспекте перевернулась маршрутка: смотрите видео
В патрульной полиции Киева также сообщили, что в связи с ДТП движение транспорта затруднено в направлении бульвара Николая Михновского. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.
В результате аварии в столице есть пострадавшие: смотрите видео
К слову, недавно жуткое ДТП произошло также на Прикарпатье. Там в результате аварии погибла 9-летняя девочка, еще три человека получили травмы.