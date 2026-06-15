Об этом сообщили в ТСН.

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Что Волковская рассказала о ДТП и водителе?

Пассажирка такси, водитель которого совершил смертельное ДТП, отметила, что Павел Плешивцев не терял сознания и вообще не реагировал на просьбы снизить скорость.

По словам Волковской, Плешивцев сначала выглядел адекватным и разговаривал с ней. Уже во время движения водителю кто-то позвонил. Он взял трубку и начал неконтролируемо увеличивать скорость.

Я села в такси на правое сиденье машины. Мы пошутили о детях. Выехали, буквально через несколько минут – и он начал разгонять машину, я не знаю, зачем, ехать в шахматном порядке, обгоняя, вставая вот так, как в мультфильмах или на гонках в игре,

– рассказала Волковская.

Пассажирка заявила, что во время поездки занималась своими делами и даже не заметила, что машина мчалась на бешеной скорости. Когда от машины отлетело зеркало, она крикнула водителю, но тот даже не обратил внимания.

Что еще известно о смертельном ДТП в Киеве?

В Киеве 5 июня произошла смертельная авария, унесшая жизни четырех человек, среди них – 12-летний мальчик и двое полицейских. Правоохранители сообщили, что авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского.

Водителем Mercedes-Benz, который на скорости въехал в подземный переход, оказался руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" Павел Плешивцев, 1976 года рождения.

Плешивцев на судебном заседании рассказал, что не помнит, что происходило в момент аварии. По словам прокурора, во время автокатастрофы подозреваемый работал водителем такси и вез пассажирку. Она также участвует в судебном деле в качестве свидетеля стороны обвинения.