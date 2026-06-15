Про це повідомили в ТСН.

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Що Волковська розповіла про ДТП та водія?

Пасажирка таксі, водій якого скоїв смертельну ДТП, зазначила, що Павло Плешивцев не непритомнів і взагалі не реагував на прохання знизити швидкість.

За словами Волковської, Плешивцев спочатку виглядав адекватним та розмовляв із нею. Вже під час руху водію хтось зателефонував. Він узяв слухавку та неконтрольовано почав збільшувати швидкість.

Я сіла в таксі на праве сидіння машини. Ми пошуткували про дітей. Виїхали, буквально декілька хвилин – і він почав розганяти машину я не знаю, для чого, їхати в шаховому порядку, обганяючи, встаючи ось так, як в мультиках або на перегонах у грі,

– розповіла Волковська.

Пасажирка заявила, що під час поїздки займалася своїми справами та навіть не помітила, що авто неслося на шаленій швидкості. Коли від машини відлетіло дзеркало, вона крикнула на водія, але той навіть не звернув уваги.

Що ще відомо про смертельну ДТП у Києві?

У Києві 5 червня сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей, серед них – 12-річний хлопець та двоє поліцейських. Правоохоронці повідомили, що аварія сталась близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

Водієм Mercedes-Benz, що на швидкості в'їхав у підземний перехід, виявився керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" Павло Плешивцев, 1976 року народження.

Плешивцев на судовому засіданні розповів, що не памʼятає, що відбувалось в момент аварії. За словами прокурора, під час автокатастрофи підозрюваний працював водієм таксі та віз пасажирку. Вона теж бере участь у судовій справі як свідок сторони обвинувачення.