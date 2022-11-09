Странное ДТП: в Киеве трамвай тянул легковушку

В Киеве 9 ноября произошла необычная авария. ДТП заметили по улице Кирилловской.

По столице ехал трамвай, который тащил за собой зацепившуюся бампером легковушку. Соответствующие кадры показали в соцсетях, сообщает 24 канал.

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В Киеве трамвай тянул легковушку

На опубликованном видео можно увидеть, как трамвай ехал по улице и тащил за собой легковой автомобиль. Впоследствии бампер машины не выдержал и оторвался.

Бесплатный, но не слишком качественный эвакуатор заказывали? На самом деле здесь вопросов больше ответов. Киев, Кирилловская,

– пишут в сети.

Что именно стало причиной такого ДТП – неизвестно.

Необычная авария в Киеве: смотрите видео

В Киеве журналиста-расследователя Ткача сбил автомобиль

Журналиста-расследователя Михаила Ткача в Киеве на пешеходном переходе сбила машина. По его словам, водитель ВАЗа давил на газ прямо перед пешеходным переходом. В результате мужчину госпитализировали в больницу.

Ткач отметил отличную работу наших служб: "полиция, скорая, работают как часы".

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