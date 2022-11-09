По столиці їхав трамвай, який тягнув за собою легковик, що зачепився бампером. Відповідні кадри показали у соцмережах, інформує 24 канал.

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У Києві трамвай тягнув легковик

На опублікованому відео можна побачити, як трамвай їхав вулицею і тягнув за собою легковий автомобіль. Згодом бампер машини не витримав та відірвався.

Безкоштовний, але не дуже якісний евакуатор замовляли? Насправді тут питань більше, ніж відповідей. Київ, Кирилівська,

– пишуть у мережі.

Що саме стало причиною такої ДТП – невідомо.

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У Києві журналіста-розслідувача Ткача збив автомобіль

Журналіста-розслідувача Михайла Ткача у Києві на пішохідному переході збила машина. За його словами, водій ВАЗу тиснув на газ просто перед пішохідним переходом. Внаслідок цього чоловіка госпіталізували до лікарні.

Ткач відзначив відмінну роботу наших служб: "поліція, швидка, працюють як годинник".

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