Под Киевом по дороге в Кончу-Заспу произошло ДТП: там перевернулся микроавтобус, погибла женщина

На столичном шоссе под Киевом по дороге к Конча-Заспе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть погибшая и пострадавшие.

Сейчас на месте находятся правоохранители, которые изучают обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в полиции Киева.

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Что известно о жутком ДТП под Киевом

Полицейские сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло на Столичном шоссе, что в Голосеевском районе, с участием автомобиля Форд и микроавтобуса Мерседес.

В результате ДТП водитель легковушки погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения,

– отметили в полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в милицию в 12:35. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного Главка, патрульная полиция и медики.



Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают, а информацию впоследствии будут дополнять правоохранители.

Жуткая авария под Киевом / Фото полиции Киева и патрульной полиции Киева

В КГГА, комментируя аварию отметили, что из-за ДТП на Столичном шоссе затруднено движение транспорта в направлении улицы Академика Заболотного.

"По состоянию на 13:45 пятерым пассажирам медики оказали помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы. Среди госпитализированных – в частности, водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок", – отметили в госадминистрации.

Последствия ДТП возле Киева / Фото из местных телеграм-каналов

В конце концов спасатели деблокировали тело погибшей водительницы легкового авто.

До этого о ДТП также писали и местные телеграм-каналы. Там отмечали, что в результате аварии маршрутка перевернулась на бок.