В Ковеле работник ТЦК в состоянии алкогольного опьянения "влетел" в авто с детьми

В сети появилось видео последствий аварии в Ковеле, которая произошла с участием мужчины в военный форме. Он оказался работником местного ТЦК. Его транспортное средство столкнулось с авто, в котором находились дети.

В Ковельском ТЦК уже отреагировали на этот неприятный инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и Волынский областной ТЦК и СП.

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Что известно о ДТП в Ковеле

В сети появилось видео с момента аварии, виновником которой, по предварительной информации, был нетрезвый мужчина в военной форме. Ковельский РТЦК и СП подтвердил факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения.

Так отметили, что авария произошла в результате его управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Согласно обнародованной информации, к счастью, никто из участников инцидента не пострадал. Отмечается, что факт ДТП зафиксировали правоохранители.

Виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там обещают, что мужчина понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины.