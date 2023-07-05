В Крыму военный грузовик переехал легковушку и врезался в автобус: есть жертва и пострадавшие

5 июля 2023, 15:50
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Во временно оккупированном Севастополе произошла жуткая авария. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

ДТП произошло на площади Захарова. Военный грузовик переехал легковой автомобиль и врезался в автобус. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Смертельная авария в Крыму

5 июля на площади Захарова в Севастополе военный грузовик переехал легковой автомобиль и врезался в автобус.

Позже сообщили, что, по предварительной информации, у военного грузовика "Урал" отказали тормоза и он врезался в 10 автомобилей, троллейбус и сбил человека на самокате.

Известно, что погиб ехавший на самокате мужчина, а водитель Chevrolet Lacetti – в тяжелом состоянии.

Местные телеграм-каналы уже опубликовали фото последствий жуткого ДТП.

Последствия аварии в Севастополе / фото из соцсетей

Другие ДТП в Крыму

  • Недавно во временно оккупированном Крыму на Евпаторийском шоссе взорвалась машина. В результате этого есть несколько пострадавших. Предварительно известно, что в автомобиле взорвался газовый баллон.
  • Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали трое мужчин в возрасте от 39 до 42 лет. С ожогами 2 – 3 степени 50% тела они доставлены в больницу.
  • Также в оккупированном Севастополе по городу разъезжала "Волга", на крыше которой импровизирована ракета с надписью "На Вашингтон". А позже она попала в ДТП.
Автор: Софія Ропан