В Крыму военный грузовик переехал легковушку и врезался в автобус: есть жертва и пострадавшие

Во временно оккупированном Севастополе произошла жуткая авария. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

ДТП произошло на площади Захарова. Военный грузовик переехал легковой автомобиль и врезался в автобус. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Смертельная авария в Крыму

5 июля на площади Захарова в Севастополе военный грузовик переехал легковой автомобиль и врезался в автобус.

Позже сообщили, что, по предварительной информации, у военного грузовика "Урал" отказали тормоза и он врезался в 10 автомобилей, троллейбус и сбил человека на самокате.

Известно, что погиб ехавший на самокате мужчина, а водитель Chevrolet Lacetti – в тяжелом состоянии.

Местные телеграм-каналы уже опубликовали фото последствий жуткого ДТП.

Последствия аварии в Севастополе / фото из соцсетей

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