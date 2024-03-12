16 пострадавших: на Львовщине рейсовый автобус столкнулся с легковушкой

12 марта 2024, 22:59
Читати новину українською

Источник:

ZAXID.NET

Во вторник, 12 марта, во Львовской области произошло ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой. Автобус, в котором были пассажиры, перевернулся, а травмы получили 16 человек.

По сообщению полции Львовской области, авария произошла около 17:40 в селе Прилбичи Яворивского района. Именно тогда рейсовый автобус "Львов – Липовец" столкнулся с автомобилем Volkswagen и перевернулся.

Читайте также В страшном ДТП погибла военнослужащая и экс-депутат Ольга Бизиля

В автобусе было 15 пассажиров, а месте аварии работали семь бригад медиков.

Четырнадцать пострадавших, в том числе 17-летнего ребенка, с травмами различной степени госпитализированы в медицинские учреждения Львова и области. Двое пассажиров (в том числе ребенок) в госпитализации не нуждались,
– рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства происшествия и собирают информацию о точном количестве пострадавших и их состояние. Подробнее об этом будет известно 13 марта утром.

ДТП в Украине: последние новости

  • 11 марта на трассе Киев – Чоп на Закарпатье произошла страшная авария. Там в результате ДТП погибла украинская военнослужащая, руководитель управления образования, культуры, молодежи и спорта Чопского городского совета Ольга Бизиля.

  • В Белой Церкви Киевской области 8 марта мотоциклист сбил на пешеходном переходе ребенка. ДТП произошло на улице Павличенко. Как сообщили правоохранители, по предварительной информации, 9-летний мальчик перебегал нерегулируемый пешеходный переход и на него наехал 47-летний мотоциклист. После этого ребенка доставили в больницу.

  • В ДТП попала блогер-миллионерша Татьяна Самбурская. Инфлюенсерка рассказала, что в результате аварии была повреждена машина, которую она купила в конце прошлого года. В то же время сама Татьяна отделалась сильным испугом и показала кадры с места происшествия.

Автор: Поліна Буянова