СМИ опубликовали список жертв ДТП под Черниговом
Источник:ЧеLine
Жуткая авария, произошедшая на Черниговщине 7 декабря, унесла жизни 13 человек. Большинство из них были жителями города Борзна. Поименный список погибших опубликовали СМИ.
В перечне людей, жизнь которых унесло страшное ДТП, были как пожилые люди, так и совсем молодые. Одной из погибших было всего 19 лет.
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Что известно о погибших
Согласно списку, который опубликовали СМИ, жертвой ДТП стали учительница Нина Ткаченко и ее 19-летняя дочь. Они вместе ехали в маршрутке и обе погибли. Обе были родом из города Борзна.
Также авария унесла жизнь 40-летнего водителя маршрутки Александра Мартыненко. Он много лет работал водителем в компании перевозчика Калганова. Известно, что мужчина был женат и у него были дети.
В маршрутке в тот день была и Наталья Матяш, ей было около 55 лет. У женщины была вторая группа инвалидности. И она ехала в Чернигов переоформлять документ.
Предварительный список погибших в аварии под Черниговом
- Мартыненко Александр Валентинович 19.04.1974 года рождения из города Борзна;
- Матяш Наталья Федоровна 09.06.1967 года рождения из села Великая Дочь;
- Веремиенко Ярослав Юрьевич 26.08.1988 года рождения из города Борзна;
- Гурин Виктория Гордеевна 17.04.1998 года рождения из города Мена;
- Ткаченко Юлия Викторовна 03.07.2002 года рождения из города Борзна;
- Ткаченко Нина Михайловна 13.06.1972 года рождения из города Борзна;
- Давиденко Владимир Иванович 16.03.1956 года рождения из села Великое Устье;
- Хантюк Петр Николаевич 16.02.1959 года рождения из села Новые Млины;
- (не точная информация) Тараненко Андрей Юрьевич 09.03.1981 года рождения из села Прачи;
- Гевля Татьяна Григорьевна 14.02.1960 года рождения;
- Хавила Валентина Андреевна 25.05.1953 года рождения из города Борзна;
- Драшуль Владимир Васильевич 21.02.1966 года рождения из города Борзна;
- Личность не установлена.
Также в социальных сетях сообщается, что Андрей Тараненко из села Прачи жив. Однако его жена находится в списке пострадавших и получила серьезные травмы. Добавим, что по состоянию на 18:00 7 декабря правоохранители не смогли идентифицировать тела 4 погибших.
Список погибших и пострадавших в ДТП на Черниговщине / Фото ЧеLine
Что известно о пострадавших
В жутком ДТП еще 7 человек получили различные травмы. Состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое. По состоянию на 7 декабря они находились в операционных и интенсивной терапии – среди них и водитель фуры. Один из пострадавших – 16 летний парень – находится в детской больнице.
Главное о смертельном ДТП с участием маршрутки
- Трагедия случилась утром 7 декабря недалеко от села Брусилов. В маршрутку, которая ехала на рейсе Чернигов – Сосница, влетел грузовик DAF. Предварительно, его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
- Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявил, что один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию-погодные условия. В то же время вопрос есть еще и к состоянию дорожного покрытия и службам, обслуживающим дорогу. Специалисты проверят техническое состояние маршрутки.
- По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Прокуратура уже начала расследование. Виновнику грозит от 3 до 10 лет заключения.
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