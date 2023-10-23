ДТП на блокпосте в Киеве: виновнику аварии, в которой погиб военный, объявили подозрение
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве 22 октября произошло дорожно-транспортное происшествие на блокпосте, в результате которого погиб военнослужащий. В настоящее время прокуратура сообщила о подозрении виновнику этой смертельной аварии.
В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование по поводу сбития военнослужащего на блокпосте в Киеве. Этим занимаются следователи из Киевской городской прокуратуры.
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Прокуратура объявила подозрение водителю в Киеве
Правоохранители отметили, что ДТП произошло 22 октября около 00:03 на блокпосте при въезде в Киев. В частности, согласно материалам следствия, водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах средней полосы Объездной дороги в украинской столице в направлении Броварского проспекта.
В прокуратуре рассказали, что приближаясь к стационарному блокпоста, водитель не оценил ситуацию на дороге, а именно наличие на этой же полосе движения транспортных средств, стоящих с включенными габаритными огнями.
В результате он (водитель – 24 Канал) совершил наезд на военнослужащего, которому нес службу на блокпосте, ожидая проверки вышеупомянутых транспортных средств другим инспектором блокпоста. От полученных травм потерпевший 1976 года рождения скончался на месте происшествия,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Правоохранители отметили, что водителя автомобиля задержали, им оказался адвокат, 1978 года рождения. Кроме этого, прибор Драгер, проверяющий наличие опьянения у человека, показал, что на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.
В конце концов, водителю прокуратура сообщила о подозрении и внесла в суд ходатайство об избрании водителю автомобиля меры пресечения.
На блокпосте в Киеве произошло смертельное ДТП
- В полиции Киева рассказывали, что 22 октября водитель автомобиля Honda сбил военнослужащего, который нес службу на блокпосте. Это ДТП произошло во время комендантского часа.
- Представитель ГУНП Украины Юлия Гирдвилис рассказала, что водитель пытался заехать в Киев через полчаса после того, как начался комендантский час. Соответствующего пропуска для проезда в комендантский час водитель не имел.
- Гирдвилис также сказала, что водитель спешил въехать в город. В то же время в условиях густого тумана и ограниченного видения и произошло ДТП со смертельным исходом.