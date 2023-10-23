ДТП на блокпосте в Киеве: виновнику аварии, в которой погиб военный, объявили подозрение

В Киеве 22 октября произошло дорожно-транспортное происшествие на блокпосте, в результате которого погиб военнослужащий. В настоящее время прокуратура сообщила о подозрении виновнику этой смертельной аварии.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование по поводу сбития военнослужащего на блокпосте в Киеве. Этим занимаются следователи из Киевской городской прокуратуры.

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Прокуратура объявила подозрение водителю в Киеве

Правоохранители отметили, что ДТП произошло 22 октября около 00:03 на блокпосте при въезде в Киев. В частности, согласно материалам следствия, водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах средней полосы Объездной дороги в украинской столице в направлении Броварского проспекта.

В прокуратуре рассказали, что приближаясь к стационарному блокпоста, водитель не оценил ситуацию на дороге, а именно наличие на этой же полосе движения транспортных средств, стоящих с включенными габаритными огнями.

В результате он (водитель – 24 Канал) совершил наезд на военнослужащего, которому нес службу на блокпосте, ожидая проверки вышеупомянутых транспортных средств другим инспектором блокпоста. От полученных травм потерпевший 1976 года рождения скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители отметили, что водителя автомобиля задержали, им оказался адвокат, 1978 года рождения. Кроме этого, прибор Драгер, проверяющий наличие опьянения у человека, показал, что на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

В конце концов, водителю прокуратура сообщила о подозрении и внесла в суд ходатайство об избрании водителю автомобиля меры пресечения.

На блокпосте в Киеве произошло смертельное ДТП