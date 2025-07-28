Смертельное ДТП на Буковине: полицейская могла находиться в состоянии алкогольного опьянения

В понедельник, 28 июля, на улице Центральной в городе Новоселица Черновицкой области произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля была полицейская, которая находилась вне службы.

По предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру.

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Что известно о ДТП на Буковине?

По данным полиции, 34-летняя сотрудница за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan допустила столкновение с ограждением. На месте происшествия погибла 35-летняя пассажирка.

Среди пострадавших – водитель и 34-летняя пассажирка, которых доставили в больницу, а также 32-летняя пассажирка, которая в госпитализации не нуждалась.

По предварительной информации, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители ожидают результатов экспертизы и решают вопрос о сообщении подозрения.

Всестороннее и беспристрастное процессуальное руководство в расследовании обстоятельств смертельного ДТП обеспечивает Черновицкая областная прокуратура. В Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 24 июля в Ивано-Франковской области в ДТП погиб 57-летний народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Он был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, однако не справился с управлением и столкнулся с трактором.