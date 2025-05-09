Жуткое ДТП на Днепропетровщине: погибла мать троих детей

Сегодня, 9 мая, на трассе Кривой Рог – Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате этого погибла многодетная мать.

Мужа погибшей и ее детей госпитализировали в больницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и "Свои. Кривой Рог".

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Какие последствия ДТП на Днепропетровщине

По данным полиции, около 12:50 в районе поворота на село Высокое авто Renault Scenic, в котором ехала многодетная семья с младенцем, слетело с дороги и перевернулось несколько раз. Водитель 1990 года рождения ехал со стороны Днепра в направлении Кривого Рога и не справился с управлением.

В результате 36-летняя мать троих детей погибла на месте происшествия. Пострадавших двух мальчиков в возрасте 14 и 10 лет, четырехмесячного младенца и их отца доставили в больницу.

По данным издания "Свои. Кривой Рог", водитель и муж погибшей является военным, который воевал на Харьковщине. Вне службы он возвращался с семьей из Днепра в Кривой Рог, где они оформляли документ на многодетность.

В полиции отметили, что следователи открыли дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

К слову, ранее смертельное ДТП с участием трех автомобилей случилось на Сумщине, в результате чего погибли водители грузовиков, а водитель и пассажирка легкового авто получили ранения. По данному факту начато уголовное производство, продолжается досудебное расследование.