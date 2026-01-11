Смертельное ДТП произошло на Львовщине у границы с Польшей

На Львовщине вблизи границы с Польшей произошла смертельная авария. Произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.

Погиб 1 человек, еще 5 человек травмировались. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

Что известно о ДТП на Львовщине?

ДТП произошло 11 января примерно в 12:30 в поселке Краковец Яворивского района.

За рулем транспортных средств находились 38-летние водители.

На месте погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса, еще 5 пассажиров от 18 до 61 года получили телесные повреждения и были доставлены в больницы.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Справочно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Анкетные данные водителей и пострадавших уточняются,

– сообщили в полиции.

