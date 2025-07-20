Трагедия на Ровенщине: там произошло смертельное столкновение Volkswagen с Audi

Жуткое ДТП произошло на Ровенщине. В результате столкновения автомобилей погибли люди.

Авария произошла 20 июля, около 8:30 на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Антоновка Березновской тергромады, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о ДТП на Ровенщине 20 июля?

Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Audi.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen: их тела деблокировали спасатели.

Водителя другого авто госпитализировали.

Страшное ДТП на Ровенщине / Фото полиция

Обратите внимание! Движение на этом участке затруднено, поэтому водителям следует учитывать указанную информацию при планировании маршрута.

Напомним, что в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем скорой помощи, в результате которого погиб один медработник, а два человека получили травмы.