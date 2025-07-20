Аварія сталася 20 липня, близько 8:30 на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Антонівка Березнівської тергромади, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про ДТП на Рівненщині 20 липня?

Попередньо, водій автомобіля Volkswagen, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та припустився зіткнення з автомобілем Audi.

Унаслідок ДТП загинули керманич і двоє пасажирів автомобіля Volkswagen: їхні тіла деблокували рятувальники.

Водія іншого авто госпіталізували.

Страшна ДТП на Рівненщині / Фото поліція

Зверніть увагу! Рух на цій ділянці ускладнений, тож водіям варто враховувати вказану інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у Дніпрі сталася смертельна ДТП з автомобілем швидкої допомоги, внаслідок якої загинув один медпрацівник, а двоє людей отримали травми.